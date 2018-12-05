В доме на улице Котельникова обнаружили 35-летнюю женщину со смертельным ножевым ранением. Мужчина, ударивший ножом погибшую, сбежал в соседнюю область.

Об этом сообщает "Информатор".

По предварительным данным, у погибшей и ее знакомого возник конфликт, после чего мужчина ударил женщину ножом. Прибывшие на место происшествия правоохранители пообщались с вероятными свидетелями и очевидцами. Позже полицейские установили, что злоумышленник, чтобы избежать наказания, убежал в соседнюю область.

47-летнего уроженца Киевской области удалось задержать в селе Попельня Житомирской области. Мужчина неоднократно привлекался за уголовные и имущественные преступления. За умышленное убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Также удалось установить личность погибшей. Ей оказалась 35-летняя уроженка Запорожья, в Киеве женщина не имела постоянного места жительства. Тело погибшей направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

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