В Киеве мужчина зарезал знакомую и сбежал [ Редактировать ]
В доме на улице Котельникова обнаружили 35-летнюю женщину со смертельным ножевым ранением. Мужчина, ударивший ножом погибшую, сбежал в соседнюю область.
Об этом сообщает "Информатор".
По предварительным данным, у погибшей и ее знакомого возник конфликт, после чего мужчина ударил женщину ножом. Прибывшие на место происшествия правоохранители пообщались с вероятными свидетелями и очевидцами. Позже полицейские установили, что злоумышленник, чтобы избежать наказания, убежал в соседнюю область.
47-летнего уроженца Киевской области удалось задержать в селе Попельня Житомирской области. Мужчина неоднократно привлекался за уголовные и имущественные преступления. За умышленное убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Также удалось установить личность погибшей. Ей оказалась 35-летняя уроженка Запорожья, в Киеве женщина не имела постоянного места жительства. Тело погибшей направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.
Ранее сообщалось, что в Киеве друг всадил подростку нож
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