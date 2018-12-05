США та ЄС посилять санкції проти Росії - Курт Волкер [ Редактировать ]
США та Європа можуть посилити санкції проти Росії через захоплення українських моряків. Про це заявив спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер.
Дипломат стверджує - українських військових та кораблі безпідставно атакували у відкритих водах. І до новорічних свят Росія зобов'язана їх звільнити. Інакше - західні держави об'єднаються для боротьби з її агресією.
Волкер підкреслив: обидві країни мають право використовувати Азовське море для руху транспорту, і Москва повинна це зрозуміти.
"Деякі наші європейські союзники говорили про нові санкції чи посилення існуючих санкцій. Я думаю, що це гідна ідея, ми її розглянемо. Ми продемонструємо нашу єдність у протистоянні Росії і не збираємося просто миритися з її діями. Подивимось, наскільки далеко нам потрібно буде для цього зайти. Ми сподіваємося, що Росія негайно поверне моряків", - наголосив Курт Волкер, спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України.
по теме
НАТО посилить свою присутність у Чорному морі
НАТО має виробити співмірну та єдину відповідь на акт агресії Росії в Керченській протоці - заявили перед початком засідання Альянсу в Держдепі США. Уніфіковану позицію потрібно сформувати до кінця тижня, наполягає Вашингтон
У Європарламенті засудили російську агресію в Азовському морі
Питання загострення ситуації в Азовському морі підняли на спільному засіданні комітетів з безпеки та міжнародних відносин
Обострение в Азовском море: как США и Европа накажут Россию
Сохранение внимания к судьбе захваченных украинских моряков должно поспособствовать их освобождению
НАТО засуджує російську агресію проти України
Російська агресія на Азові стала основною темою у стінах НАТО
Атака в Азовском море: страны G7 выдвинули требование России
Страны "Большой семерки" потребовали освободить захваченные украинские корабли и моряков