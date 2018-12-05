У Польщі відкривають україномовні школи [ Редактировать ]
Польські школи дедалі частіше відкривають двері для українських учнів. Це безплатні державні заклади, часто навіть україномовні.
Ігор Левенок побував в одній з таких шкіл і подивився, як там вчать наших дітей.
Колись, ще за часів середньовіччя, ці землі належали Тевтонському ордену. Східна Прусія, а нині - Північна-Східна Польща. Повітове містечко Бартошице.
А це одна із тутешніх шкіл. В кабінеті директора герби Польщі та України. Директор, пані Любомира, розповідає, її навчальний заклад, як для Польщі, особливий - носить ім'я Лесі Українки.
Це - дитячий садок і вісім класів початкової школи, яку тут усі називають "українською".
Своїми витоками цей заклад сягає у п'ятдесяті роки двадцятого століття. А нині тут вчаться діти - нащадки тих українців, яких переселили сюди під час операції "Вісла".
"Або бабуся була українкою, або дідусь, або батько є українцем, або мама. Останнім часом, у зв'язку з економічною ситуацією в Україні, щораз більше в нас вчаться дітей з України, коли батьки сюди приїжджають на заробітки", - розповідає Любомира Тхір, директор школи.
У школі навчається близько 130 дітей. Окрім загальних предметів, вивчають мови: польську, англійську, російську як другу іноземну і, звісно, українську. Для старших учнів в програмі є курс історії, культури та географії України. Заклад має музейний куточок в українському народному стилі.
"Це сорочки, які наші дідусі й прадідусі привезли зі своїх сіл".
Нерідко у класах можна почути музику та співи.
Школа утримується коштом державного бюджету Польщі. Підтримка національних меншин - одна з головних умов членства в Євросоюзі.
"Я - українець, тому я теж хотів би, щоб дитина так само почувалася, як я файно. Щоб співала, грала. В мене також життя так співпало, що я пішов до цієї школи", - говорить Марко Кендзерський, батько учня.
Іспити підтверджують, школа забезпечує високий рівень знань, тож серед учнів-українців тут вчаться ще й польські діти.
"Як я поступила в цю школу, то Україна стала для мене другим домом. Мої батьки також дивляться на те, що там діється і всі ми дуже переживаємо", - говорить Кінга Войтанівська, учениця.
Українських шкіл у Польщі - лише п'ять. На одного учня в такому закладі виділяється більше коштів, ніж у звичайній школі. Це дає змогу переселенцям з України легше інтегруватися у польську спільноту та зберегти національну ідентичність. А кількість українців тут щороку зростає і понад 90 відсотків випускників до України не повертаються.
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Польські школи відкривають двері для українських учнів
Колись, ще за часів середньовіччя, ці землі належали Тевтонському ордену. Східна Прусія, а нині - Північна-Східна Польща. Повітове містечко Бартошице. А це одна із тутешніх шкіл. В кабінеті директора герби Польщі та України
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