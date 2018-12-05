4 декабря в Днепре на улице Могилевской случился пожар в частном жилом доме. В результате происшествия никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По указанному адресу сразу же направили дежурное отделение 5-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Когда спасатели прибыли на место, они установили, что возгорание произошло на крыше одноэтажного жилого дома. Огонь повредил деревянные конструкции на крыше дома и домашнее имущество. В результате происшествия никто не пострадал.

Пожарным удалось локализовать пожар в 20:04, а в 20:57 огонь был полностью ликвидирован. К тушению пожара привлекли 14 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

На месте работали патрульная полиция, спасатели и следователь. Причины пожара устанавливают правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Днепре на перекрестке вспыхнула фура.