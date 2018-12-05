Спортивні танці, чирлідинг, регбі і навіть сумо - замість нудних нормативів. Усе це тепер чекає школярів на фізкультурі - за новими стандартами. Яким буде урок фізичного виховання - показали на фінальних змаганнях всеукраїнських шкільних ігор Cool GAMES. Усе бачила Ольга Клюєва.

Як зробити фізкультуру цікавою, щоб школярі не прогулювали уроки? Скористатися європейським та американським досвідами. Так вирішили в Міністерстві освіти. Тепер на уроках фізичного виховання в Україні буде більше командних ігор, естафет і видовищних змагань.

"Буде більше того, що діти люблять виконувати. Найважливіше, щоб на уроках фізкультури більше дітей були мотивовані, відвідувати і їм було цікаво і з користю для здоров'я", - розповідає Лілія Гриневич, міністр освіти України.

Позитивний досвід уже є. В українських школах, де запровадили чирлідинг - яскраві спортивні танці на підтримку команди - дівчата занять не пропускають.

"Це такий драйв! Задоволення від того, що ти робиш, підтримка команди! - Хлопцям подобаються такі дівчата? - Напевно! Всім подобається!"

"Це їх дуже зацікавлює - саме американський варіант чирлідингу - там ідуть трюки, акробатика, спортивна гімнастика і елементи шоу", - розповідає Дарина Корог, тренер з чирлідингу.

Гучна музика, яскрава форма та видовищні трюки - усе це має "відтягнути" дітей від гаджетів і повернути до реального спілкування та здорового способу життя. Командна гра стане головним елементом фізичного виховання, адже це допомагає школярам вчитися взаємодії в колективі, розвивати лідерські якості та найбільше мотивує відвідувати уроки.

"Ми придумали такі види спорту, які цікаві дітям і корисні. Запроваджуємо нові види спорту, які можна викладати - це чирлидинг, хорфбол фрізбі, петан, сумо регбі "п'ять на п'ять", - розповідає Олександр Педан, інструктор учнівського спортивного руху.

До такої фізкультурної революції в школі вчителі зі стажем радять підходити поступово.

"Якщо сказати сумо, то чесно - не уявляю, як в школі можна провести сумо. Чирлідінг можна! Нам потрібна підготовка вчителів. Якщо вчитель може навчити - то чому б ні? Любий вид спорту ми раді прийняти в школі!", - наголосив Микола Шпиг, вчитель фізкультури.

Відеоматеріали для впровадження нових стандартів обіцяють випустити до наступного навчального року.