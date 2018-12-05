На сегодняшний день угроза вторжения России в Украину является самой высокой с 2014 года. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко в интервью Reuters.

По его словам, спутниковые снимки доказывают, что Россия наращивает военное присутствие на границе с Украиной. В частности, с середины сентября более чем в два раза увеличилось количество танков на расстоянии 18 км от границы.

Также Муженко отметил, что уровень угрозы вторжения России на сегодня является самым высоким с 2014 года, когда Москва аннексировала Крым и вторглась на Донбасс.

"Перед нами - агрессор, у которого нет юридических, моральных или каких-либо других ограничений. Очень трудно предсказать, когда ему захочется начать активные боевые действия против Украины", - заявил он.

Он также назвал захват украинских кораблей в Керченском проливе актом агрессии со стороны российских военных.