Древний затонувший город нашли с помощью спутниковых снимков Google Earth. В очередной раз сервисы Google помогают нам изучать мир, не вставая с дивана, и даже делать новые открытия, которые ранее не были видны глазу человека.

Внимание блогера YouTube, который создает видео под ником MrMBB333, привлекли геометрически правильные очертания "объекта" под водой. Как и каждого из нас, его охватило любопытство.

По мнению автора ролика, это древнее поселение, которое находится у побережья Лос-Анджелеса - в 2,5 км от берега, на глубине порядка 30 метров. Длина "поселения" около 1,6 км, ширина чуть меньше 1 км. Да, это не Атлантида, но о существовании подводного города никто не знал.

Блогер считает, что это "город", который построили по принципу древних европейских сооружений - с крепостной стеной. В качестве примера блогер приводит в ролике древнеримский замок.

Не так давно мужчина также с помощью карт Google обнаружил пропавший Boeing.