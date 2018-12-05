Пятилетняя Амина нуждается в дорогостоящем лечении рака [ Редактировать ]
У маленькой Амины Кулишовой обнаружили опухоль головного мозга.
Пятилетняя малышка нуждается в дорогостоящем лечении и родители просят помощи у всех неравнодушных.
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