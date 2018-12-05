Ани Лорак продолжает разочаровывать поклонников откровенными нарядами.

40-летняя певица опубликовала новое фото в своем Instagram, в комментариях под которым на нее обрушился шквал критики.

"Вульгарщина!", "срочно нужен другой стилист", "что за пошлость", "стыдно", "вкуса ноль", - пишут подписчики.

Это далеко не первый раз, когда внешний вид Лорак критикуют в сети. Ранее певицу назвали жертвой ботокса и пластики.