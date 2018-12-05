"Слишком вульгарно": Ани Лорак нарвалась на шквал критики (фото) [ Редактировать ]
Ани Лорак продолжает разочаровывать поклонников откровенными нарядами.
40-летняя певица опубликовала новое фото в своем Instagram, в комментариях под которым на нее обрушился шквал критики.
"Вульгарщина!", "срочно нужен другой стилист", "что за пошлость", "стыдно", "вкуса ноль", - пишут подписчики.
Это далеко не первый раз, когда внешний вид Лорак критикуют в сети. Ранее певицу назвали жертвой ботокса и пластики.
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