Убивает рак за несколько секунд: найден революционный метод [ Редактировать ]
Ученые из Стэнфорда разработали новый метод рентгенотерапии онкологических заболеваний, при котором сеанс облучения сокращается с нескольких минут до нескольких секунд.
Об этом сообщает Eurek Alert.
Физика высоких энергий позволит убивать любые злокачественные опухоли точечно и с гарантированным результатом.
Новый метод позволяет проводить лучевую терапию за два-три сеанса, после чего пациентов переводят на режим восстановления.
"Проект под названием PHASER позволит не только сократить время терапии, но и нивелирует возможные побочные эффекты от лучевой терапии", - говорится в сообщении.
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