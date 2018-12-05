Ученые из Стэнфорда разработали новый метод рентгенотерапии онкологических заболеваний, при котором сеанс облучения сокращается с нескольких минут до нескольких секунд.

Об этом сообщает Eurek Alert.

Физика высоких энергий позволит убивать любые злокачественные опухоли точечно и с гарантированным результатом.

Новый метод позволяет проводить лучевую терапию за два-три сеанса, после чего пациентов переводят на режим восстановления.

"Проект под названием PHASER позволит не только сократить время терапии, но и нивелирует возможные побочные эффекты от лучевой терапии", - говорится в сообщении.

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