Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность в связи с увеличением агрессии против Украины со стороны России. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак в ходе брифинга в среду, 5 декабря, сообщает "РБК-Украина".

По его словам, угрозы, которые появляются перед Украиной со стороны России, не имеют тенденции к уменьшению.

"Сегодня военные находятся в полной боевой готовности. Также в готовность приведены все военные управления, происходит дислокация частей и усиление военного присутствия на опасных направлениях", - сказал министр.

Он добавил, что также Минобороны усиливает противовоздушную оборону (ПВО).

"Мы продолжаем испытания наших систем ПВО, противокорабельных ракет, которые буквально час назад завершили на юге Украины... Я хотел бы убедить всех украинцев, что Вооруженные силы наготове и мы делаем все возможное для того, чтобы не повторился 2014 год", - сказал Полторак.

Ранее начальник Генштаба заявил, что угроза вторжения России в Украину наиболее высокая с 2014 года.