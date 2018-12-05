ВСУ приведены в полную боеготовность - Минобороны [ Редактировать ]
Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность в связи с увеличением агрессии против Украины со стороны России. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак в ходе брифинга в среду, 5 декабря, сообщает "РБК-Украина".
По его словам, угрозы, которые появляются перед Украиной со стороны России, не имеют тенденции к уменьшению.
"Сегодня военные находятся в полной боевой готовности. Также в готовность приведены все военные управления, происходит дислокация частей и усиление военного присутствия на опасных направлениях", - сказал министр.
Он добавил, что также Минобороны усиливает противовоздушную оборону (ПВО).
"Мы продолжаем испытания наших систем ПВО, противокорабельных ракет, которые буквально час назад завершили на юге Украины... Я хотел бы убедить всех украинцев, что Вооруженные силы наготове и мы делаем все возможное для того, чтобы не повторился 2014 год", - сказал Полторак.
Ранее начальник Генштаба заявил, что угроза вторжения России в Украину наиболее высокая с 2014 года.
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