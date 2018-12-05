Умер режиссер легендарной трилогии "Властелин Колец" [ Редактировать ]
Умер известный новозеландский продюсер, кинорежиссер и сценарист Джеф Мерфи, который является одним из создателей культовой трилогии "Властелин колец", пишет "Обозреватель".
Режиссер скончался в возрасте 80 лет. Причины смерти пока неизвестны.
Знаменитый продюсер Джеф Мерфи умер еще в понедельник, 3 декабря, в городе Веллингтон, однако о трагедии стало известно спустя несколько дней.
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