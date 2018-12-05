Умер известный новозеландский продюсер, кинорежиссер и сценарист Джеф Мерфи, который является одним из создателей культовой трилогии "Властелин колец", пишет "Обозреватель".

Режиссер скончался в возрасте 80 лет. Причины смерти пока неизвестны.

Знаменитый продюсер Джеф Мерфи умер еще в понедельник, 3 декабря, в городе Веллингтон, однако о трагедии стало известно спустя несколько дней.

Ранее скончался итальянский режиссер.