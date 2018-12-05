5 декабря в одной из общеобразовательных школ на Таврическом жилмассиве Херсона произошел Жутковатый несчастный случай.

Об этом сообщает kherson.net.ua.

Повар молола мясо для приготовления горячего обеда школьникам и ненароком сунула конечность в горловину мощной электромясорубки, которая ей и перемолола напрочь кисть левой руки.

По всей вероятности, восстановить ее после травматической ампутации будет невозможно - 60-летняя женщина стала инвалидом.

Ранее сообщалось, что в школе затравили ребенка с инвалидностью.