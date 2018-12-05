Повар в школе перемолола руку в мясорубке [ Редактировать ]
5 декабря в одной из общеобразовательных школ на Таврическом жилмассиве Херсона произошел Жутковатый несчастный случай.
Об этом сообщает kherson.net.ua.
Повар молола мясо для приготовления горячего обеда школьникам и ненароком сунула конечность в горловину мощной электромясорубки, которая ей и перемолола напрочь кисть левой руки.
По всей вероятности, восстановить ее после травматической ампутации будет невозможно - 60-летняя женщина стала инвалидом.
Ранее сообщалось, что в школе затравили ребенка с инвалидностью.
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