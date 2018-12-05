Регина Тодоренко стала мамой [ Редактировать ]
Фото: Instagram
В среду, 5 декабря, певица и ведущая Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов стали родителями. Об этом пишет издание Viva.
Девушка родила сына.
Ранее мы писали о том, что Регина Тодоренко вышла замуж.
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