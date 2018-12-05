В Канаде двое школьников спасли жизнь бабушке, сделав ей сердечно-легочную реанимацию, и получили за это награду, сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Саскатун, провинция Саскачеван. Десятилетний Киан Ву вместе со своим семилетним братом Грейсоном приехали погостить к бабушке. 62-летняя Патти Чаттерсон сходила с ними в кафе на обед, погуляла, накормила дома ужином, и семья уселась смотреть фильм. В какой-то момент Грейсон попросил бабушку дать ему что-нибудь перекусить, но она не ответила. Он обернулся и увидел, что женщина запрокинула голову, перестала дышать и издавала странный звук.

Дети сразу поняли, что с бабушкой что-то не так, и принялись звонить родителям. Те не отвечали. Тогда Грейсон набрал 911, а Киан начал делать непрямой массаж сердца. Дети научились основам первой помощи полгода назад: на десятилетие старшего брата их мать, работающая медсестрой, показала им, как правильно осуществлять сердечно-легочную реанимацию. Женщину госпитализировали. Позже бабушки выписали из больницы, снабдив имплантируемым кардиовертером.

Ранее 11-летняя девочка спасла из горящего дома четверых детей.