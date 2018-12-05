Угрожали и отобрали вещи: в трамвае Киева напали на ребенка [ Редактировать ]
В понедельник, 4 декабря, в Киеве напали на ребенка. Об этом сообщила мама девочки на своей странице в Facebook.
"Маша ехала со школы в 17:00 с улицы Драгоманова в сторону метро "Позняки" на трамвае №8. К ней подошла девочка 12 лет и начала шепотом разговор : "Как зовут?", "Куда едешь?", "Какой у тебя телефон?". Ребенок сначала подумал, что это просто знакомство", - пишет мама ребенка.
После этого девочке начали угрожать и требовать отдать рюкзак. Маша отдала вещи и выбежала из трамвая. Никто из взрослых не отреагировал на инцидент.
Сейчас в полиции пишут заявление.
"Девочка" была в розовой куртке, волосы русые, рост около 150 см, на носу царапина.
Ранее мы писали о том, что во Львове на школьника напал водитель маршрутки.
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