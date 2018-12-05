В понедельник, 4 декабря, в Киеве напали на ребенка. Об этом сообщила мама девочки на своей странице в Facebook.

"Маша ехала со школы в 17:00 с улицы Драгоманова в сторону метро "Позняки" на трамвае №8. К ней подошла девочка 12 лет и начала шепотом разговор : "Как зовут?", "Куда едешь?", "Какой у тебя телефон?". Ребенок сначала подумал, что это просто знакомство", - пишет мама ребенка.

После этого девочке начали угрожать и требовать отдать рюкзак. Маша отдала вещи и выбежала из трамвая. Никто из взрослых не отреагировал на инцидент.

Сейчас в полиции пишут заявление.

"Девочка" была в розовой куртке, волосы русые, рост около 150 см, на носу царапина.

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