Собака - друг человека, а к выбору друзей стоит подходит ответственно. Если вы хотите завести себе питомца, но не знаете, какую породу выбрать, возможно знак зодиака, под которым вы родились, даст вам подсказку. Об этом пишет Сosmo.

Козерог - немецкая овчарка

Эталонная служебная собака: без работы чахнет и сохнет, теряет шерсть и смысл жизни. Не своей работой, что характерно, заниматься не будет: тапки, может, и принесет, а с этим вашим цирком идите-ка вы, знаете, к пуделям.

Жить с овчаркой - это значит жить в постоянном труде: тренировки, тренировки и еще раз тренировки.

Водолей - джек-рассел-терьер

Если джек-рассел поймал вас с поличным (читаете тут газету, когда собачинька уже пять минут не наиграна!) - отвертеться не удастся. Придется снова бросать мячик - и опять бросать мячик.

Но следует помнить,что джек-рассел-терьер - не просто весельчак,а охотничья собака, готовая нырнуть в нору к кому угодно и принять там бой.

Рыбы - афганская борзая

Афганская борзая - само совершенство. И даже то, что поддержание этой красоты требует огромного количества времени и денег, никого не останавливает. Ради этого можно и потерпеть! Правда, афганские борзые регулярно занимают почетное второе место в списке самых глупых пород собак.

Борзые просто не созданы для работы с человеком, у них другие задачи. А у афганской борзой и вовсе давно уже нет никаких рабочих задач, кроме одной: украшать собой мир.

Овен - алабай

Настоящий боевой товарищ: врага не подпустит, а за спину напарника спрячется только затем, чтобы в нужный момент внезапно выскочить и всех покусать. Собака,преисполненная силы, мужества и чувства собственного достоинства. И истинно ослиного упрямства: если алабай что-то решил - то так оно и будет.

Телец - бассет-хаунд

Почетное первое место в списке самых глупых в мире собак! Бассеты почти необучаемы. Бассеты всегда выглядят так, будто им сказали, что через минуту наступит конец света - в их глазах вся скорбь невинного человечества. Бассеты ничего не хотят делать.

Но на самом деле бассет - вовсе не глупая собака. Просто он - гончая. Голова у него такая пустая для того, чтобы там помещался След. Если бассет взял след - он его не бросит до конца.

Близнецы - сибирский хаски

Невероятно красивое и необыкновенно дружелюбное. Сочетание этих восхитительных качеств заставляет всех вокруг с первого взгляда и навсегда влюбляться в хаски.

Рак - колли

Многофункциональная собака: может пасти, может служить. Не пасти и не служить, что характерно, не может вообще никогда, даже во сне или при смерти. Главная задача колли - собрать в кучу все стадо и сообщить ему движение в нужном направлении.

Лев - йоркширский терьер

Гламурная собака: завсегдатай модных показов и стильных вечеринок, всегда идеально подстрижена и уложена, сумочка, в которой она путешествует, иногда стоит дороже, чем сама собака.

Но главное, впрочем, другое: главное, что йорков все считают самыми очаровательными собаками в мире - они не просто очень красивые, еще и очень отважные.

Дева - ризеншнауцер

Увидеть ризеншнауцера ночью в темном переулке - очень не к добру. Правда,ризеншнауцера довольно сложно увидеть, потому что он силен, быстр и дьявольски хитер. И чрезвычайно свиреп. Об этом, правда, мало кто догадывается, потому что морды лица у ризеншнауцера нет: снизу борода, сверху челка, глаз не видно, мимики тоже, и о чем думает этот черный призрак с пастью крокодила - неведомо вообще никому. В том числе и хозяину.

Весы - чихуахуа

Рядом с чихуахуа любой чувствует себя великолепным героем: она такая маленькая, такая хрупкая, такая беззащитная собака! В любой непонятной ситуации нужно брать ее на ручки и целовать в макушку, иначе она начнет дрожать и смотреть на тебя жалобно-жалобно.

Скорпион - доберман

Красивая и наглухо сумасшедшая. Пойдет к желаемой цели по телам поверженных врагов, а тем, кто не умер от ужаса при виде ее обаятельной улыбки, откусит голову, не снижая темпа рыси. Жизненное кредо: "Доминируй и унижай". Правда, все это касается исключительно посторонних. С близкими доберманы, как и барышни-Скорпионы, позволяют себе быть собой: эталонными холериками. Но обаятельными невероятно!

Стрелец - стаффордширский терьер

Лучший в мире компаньон! Ужасная репутация не мешает стаффордширам затыкать за пояс лабрадоров в деле любви к ближнему своему: эти самые ближние регулярно вправляют себе носы, не выдержавшие встречи с чугунным лбом любвеобильной собачиньки. Стаффорд всегда счастлив: гулять? Ура! Плавать? Да-да-да, я иду! В горы? Йу-ху! Таскать шину? Дайте две! Больше всего на свете стаффорд любит людей.

Ранее мы писали о том, какие знаки зодиака - лучшие мужья.