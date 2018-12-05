Военное положение могут прекратить досрочно - Гройсман [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не исключает возможности прекращения действия военного положения досрочно.
Об этом он сказал во время встречи с региональными СМИ, сообщает "Укринформ".
По словам Гройсмана, военное положение может быть прекращено, если ситуация в Украине в контексте агрессии России будет нормализирована. Также глава правительства высказал мнение, что в этих условиях продолжения военного положения не будет.
"Если мы не будем чувствовать никаких угроз, то никакого продолжения военного положения не будет. Также, если ситуация нормализуется, то есть возможность рассматривать и досрочное прекращение военного положения. Но я глубоко убежден в том, что президент, как Верховный главнокомандующий, с учетом той информации, которая у него будет, примет необходимое решение", - сказал премьер.
Гройсман резюмировал, что ведение военного положения в 10 областях было превентивной мерой.
Ранее мы писали о том, что количество прибывших резервистов превысило необходимое.
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