Україна вимагає звільнення полонених моряків [ Редактировать ]
Україна продовжує вимагати від Кремля - негайно звільнити двадцяти чотирьох захоплених моряків - без жодних умов. Відповідно до Женевської конвенції - вони є військово-полонЕними і судити їх у Росії - незаконно. Про це українська сторона також заявила напередодні в Мінську, - повідомила Ірина Геращенко.
Тим часом, російський омбудсмен Тетяна Москалькова оприлюднила інформацію про стан поранених моряків. Мовляв, вони отримують усю необхідну допомогу та ліки і їхньому життю ніщо не загрожує. Втім, українській стороні жодного разу не дозволили відвідати бранців.
Нагадаю, троє наших військових моряків дістали поранення під час атаки російських силовиків у Азовському морі. Їх утримують у медчастині СІЗО "Матросская Тишина", ще двадцять один полонений - перебуває у "Лефортово".
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