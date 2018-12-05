Посли країн Євросоюзу ухвалили рішення про санкції проти 9 осіб, відповідальних за організацію виборів на непідконтрольних Україні територіях Донбасу. Затвердити перелік мають міністри закордонних справ ЄС - наступного тижня. Що ж до санкцій за російську агресію в Азовському морі, то це питання в Брюсселі поки не узгодили. Олена Абрамович розкаже більше деталей.

У розкладі другого дня зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО українського питання немає. Проте тема - досі актуальна. Верховна представниця ЄС із питань безпеки Федеріка Могеріні перед початком засідання заявила, - завтра зустрічатиметься з очільниками МЗС Росії та України. І ще раз наголосила - ЄС на боці Києва.

"Ми надзвичайно занепокоєні розвитком подій в Азовському морі, і не лише через напад на українців. Активність в цій акваторії суттєво сповільнилася, це стосується і кораблів, які ходять під прапорами країн ЄС. Тобто ми відчуваємо вплив на нашу економіку, це окрім безпекової ситуації", - говорить Федеріка Могеріні, високий представник ЄС із питань безпеки.

Чи готовий ЄС відповісти Росії санкціями, Могеріні не уточнила. Це питання, за її словами, досі дискусійне.

"Як ви знаєте, для нових санкцій в ЄС потрібні дві речі: міцна правова основа, і вона базується на інформації, якою обмінюються всі країни-члени, і єдність усіх країн ЄС. Дискусії тривають, тому поки я не буду це коментувати", - говорить Федеріка Могеріні, високий представник ЄС з питань безпеки.

До сильної та стратегічної відповіді Сс та НАТО напередодні закликав міністр закордонних справ України Павло Клімкін. В Альянсі провели засідання Україна-Грузія-НАТО. Угорщина цього разу не заперечувала, проте розраховувати на швидке відновлення засідань Комісії Україна-НАТО - не варто, заявив очільний угорського МЗС. І попередив - Будапешт блокуватиме їх проведення доки, цитую, "Україна не припинить систематичні порушення прав угорської громади".

"Поки українці не змінять своєї політики щодо національних меншин, доти й Угорщина не змінить прийнятого рішення щодо ветування засідань комісії Україна-НАТО№, - говорить Петер Сійярто, глава МЗС Угорщини.

Будапешт, нагадаю, чекає від Києва змін до закону про освіту, за яким українська стає обов'язковою мовою у школах нацменшин. Дискусії з цього питання тривають уже понад рік. І хоча напередодні Павло Клімкін запевнив, що відносини двох країн перебувають "на висхідній траєкторії", його угорський колега, схоже, не змінив своєї думки.