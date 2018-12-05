Как стать счастливым: приметы и суеверия [ Редактировать ]
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Каждый человек хочет быть счастливым. Некоторые знаки, которые дает нам жизнь свидетельствую о том, что вас удача в будущем. Об этом пишет Рassion.
- Мушка упала в стакан с напитком - к неожиданному счастью и к деньгам.
- Если вам приснилась радуга - к счастью и исполнению желаний.
- Найти подкову - к счастью.
- Если вы хотите, чтобы ваш дом был благополучным, а все его обитатели - счастливы, повесьте над входной дверью подкову. Подкова с заднего копыта перепелесой (т.е. пестрой) лошади приносит счастье без границ.
- Если вы нашли на дороге подкову, то подберите, плюньте на нее, загадайте желание и киньте подкову через левое плечо, желание обязательно исполнится.
- Найти ржавый гвоздь и принести его домой - удержать в доме счастье.
- Найти клевер-четырехлистник и цветок сирени с пятью лепестками - к счастью. Если при этом загадать желание и съесть цветок или листок, то желание исполнится.
- Случайно разбить что-то из посуды - к счастью, иногда - к гостям.
- Наступить в навоз - счастья целый воз.
- Увидеть беременную женщину и погладить ее животик - к счастью в любви.
- Если кто-то чихнет за новогодним столом, то год будет счастливым для всех, кто за этим столом сидит.
- Если сын похож на маму, а дочь - на папу, то детей ждет счастливая жизнь.
- Если у вас есть родинка, которую вы не можете сами увидеть, это говорит о том, что вы - счастливый человек.
- Сомнительная примета, но так говорят: муравьи в доме - к счастью.
- Иметь в кошельке двухдолларовую купюру - к счастью и к богатству.
- Проснуться от пения птиц или от первого солнечного луча - к удачному дню.
- Найти камень с дырочкой, который называют куриным богом - к счастью. Его надо повесить на веревочку, надеть на шею и проходить с ним хотя бы сутки.
- Увидеть летящего аиста - к счастью в любви или в семейной жизни.
Ранее мы писали о том, как стать богатым.
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