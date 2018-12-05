Национальное агентство по предотвращению коррупции письмом от 5 декабря сообщило председателю Верховной Рады Андрею Парубию о том, что начало процедуру проведения антикоррупционной экспертизы законопроектов №9055 и №9055-1 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".

Об этом "Українським Новинам" сообщил член НАПК Александр Серегин.

"Во исполнение закона, действительно НАПК сообщило о начале проведения антикоррупционной экспертизы двух законопроектов №9055, внесенный президентом Украины и №9055-1, внесенный народным депутатом Писаренко. Национальное агентство сообщило председателю комитета по вопросам правовой политики и правосудия, а также написало письмо главе Верховной Рады о том, что такое сообщение направлено главе комитета", - сказал он.

По его словам, антикоррупционная экспертиза не требует спешки, но она будем проведена в максимально быстрые сроки и вынесена на заседание НАПК.

Он сообщил, что обязанность НАПК состоит в том, чтобы проинформировать главу профильного комитета о проведении такой экспертизы, а дальше все зависит от парламента.

"Но, начало проведения экспертизы согласно статьи 55 закона Украины "О предотвращении коррупции" является основанием для приостановления на срок до 10 дней соответствующего законотворческого процесса", - подчеркнул Серегин.

Член НАПК добавил, что антикоррупционная экспертиза законопроектов об адвокатуре была начата по инициативе Нацагентства, но в орган по этому поводу также обращались ряд народных депутатов.

Напомним, согласно пункту 5 статьи 55 Закона Украины "О предотвращении коррупции" Национальное агентство может проводить по собственной инициативе антикоррупционную экспертизу проектов нормативно-правовых актов, вносимых на рассмотрение Верховной Рады Украины или Кабинета Министров Украины.

Согласно указанному закону, Национальное агентство информирует соответствующий комитет Верховной Рады Украины или Кабинет Министров Украины о проведении антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта.

Осуществления такой экспертизы является основанием для приостановления процедуры рассмотрения или принятия нормативного правового акта, но на срок не более десяти дней.