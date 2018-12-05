Розничные цены на бензин и дизельное топливо по сравнению с предыдущим торговым днем продолжили снижаться. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

Стоимость бензина, сжиженного газа и дизельного топлива в сетях АЗС, грн/л:

Ранее мы писали о том, что мировые цены на нефть упали до рекордного минимума.