Военное положение: в Украине запретили охоту [ Редактировать ]
По состоянию на среду, 5 декабря, в шести областях Украины из-за введения военного положения, запретили охоту. об этом сообщает издание "Охота & Оружие".
В частности, запрет официально подтвержден властями Донецкой, Херсонской, Запорожской, Сумской, Луганской, Винницкой областей.
В первых трех областях власти заявили о запрете применительно ко всей территории области.
В остальных областях назвали районы, где охота запрещена.
Так, в Сумской области запрет действует в восьми приграничных районах: в Белопольском, Велико-Писаревском, Глуховском, Краснопольском, Путивльском, Сумском, Середина-Будском и Ямпольском.
В Луганской области разрешение на охоту вообще действует только в двух районах - Сватовском и Кременском.
На Винниччине на время действия военного положения запрещена охота в приграничных Песчанском и Ямпольском районах.
В Николаевской, Одесской, Харьковской, Черниговской областях о введении запрета пока не сообщается.
Ранее Гройсман заявил, что военное положение могут прекратить досрочно.
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