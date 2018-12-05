В украинской столице в подвале снесенного в 70-е годы здания на территории заповедника "Древний Киев" археологи обнаружили настоящий клад. Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на директора департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк.

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По его словам, найдено около 2 кг серебряных монет номиналом 1 рубль, 50/20/10 копеек. Монеты датируются временем от 1817 до 1912 года.

Он уточнил, что археологи пока не могут сказать, почему именно клад был закопан. Однако можно предположить, что на этом месте жил работник банка, который находился в соседнем здании. Сейчас монеты у археологов, после реставрации они будут переданы в экспозиции музея археологии Института археологии НАНУ.

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