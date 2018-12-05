Приметы на 6 декабря: что нельзя делать [ Редактировать ]
6 декабря в православной церкви вспоминают Митрофана Воронежского.
Митрофан Воронежский родился в благочестивой семье. Всю жизнь он посвятил богослужениям. В 40 лет Митрофан овдовел и ушел в монастырь в Золотниковской пустыне. Через некоторое время он стал его настоятелем.
Наши предки по погоде 6 декабря, определяли какой будет погода 6 июня.
Приметы на 6 декабря
- Если дует северный ветер и срывается мокрый снег, то 6 июня (день Симона Столпника) будет ветрено и дождливо.
- Если облака редкие, то погода будет холодная, но ясная.
- Если в этот день солнечно и тепло, то и июнь тёплым будет.
- Солнце прячется за тучи - к урагану.
- Если месяц на небе ясный, будет стужа.
- Если верхушки лиственных деревьев порозовели, зима будет не сильно суровой.
- Облака по небу низко плывут - к похолоданию.
- Если луна в окружении розовых или тусклых колец, будет сильный мороз.
- Если облака на закате "горят", будет ясная погода.
- С неба доносится шум - к снегопаду и метели.
Узнайте также, что категорически нельзя дарить на Новый год 2019.
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