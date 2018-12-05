6 декабря в православной церкви вспоминают Митрофана Воронежского.

Митрофан Воронежский родился в благочестивой семье. Всю жизнь он посвятил богослужениям. В 40 лет Митрофан овдовел и ушел в монастырь в Золотниковской пустыне. Через некоторое время он стал его настоятелем.

Наши предки по погоде 6 декабря, определяли какой будет погода 6 июня.

Приметы на 6 декабря

Если дует северный ветер и срывается мокрый снег, то 6 июня (день Симона Столпника) будет ветрено и дождливо.

Если облака редкие, то погода будет холодная, но ясная.

Если в этот день солнечно и тепло, то и июнь тёплым будет.

Солнце прячется за тучи - к урагану.

Если месяц на небе ясный, будет стужа.

Если верхушки лиственных деревьев порозовели, зима будет не сильно суровой.

Облака по небу низко плывут - к похолоданию.

Если луна в окружении розовых или тусклых колец, будет сильный мороз.

Если облака на закате "горят", будет ясная погода.

С неба доносится шум - к снегопаду и метели.

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