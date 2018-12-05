Мешканці Івано-Франківська платять космічні суми за холодні батареї [ Редактировать ]
Мерзнуть і мешканці однієї з багатоповерхівок Івано-Франківська. І, до того ж, платять за тепло, якого не отримують. І це на додачу до рахунків за електрику, адже грітися багатьом доводиться за допомогою електроприладів. Чому ніхто не хоче їм допомогти? Розбиралася Жанна Дутчак.
Температура в квартирі пенсіонерки Марії Михайлівни вище одинадцяти градусів не піднімається вже кілька тижнів. Щоб не замерзнути - навіть спати лягає одягнена.
"Ді бутилки кладу, тепла сорочка, футболка, хустка шерстяна, шерстяні носки і так я сплю. Розумієте, одіяло плєд зверха. Я не можу вам передати як то холодно", - говорить Марія Білусяк, пенсіонерка.
Мерзнуть і решта мешканців п'ятиповерхівки. Живуть тут в основному - пенсіонери. Лідія Більська рятується за допомогою електроприладів. Ввімкнені вони майже цілодобово. Люди скаржаться - попри холодні батареї - рахунки за опалення приходять справно.
"Жовтень місяць я заплатила 900 гривень, 236 - я ще винна, то вже на листопад я вже написала 1200 я маю заплатити. За що?", - говорить Лідія Більська, пенсіонерка.
Проблеми із теплопостачанням у будинку вже не перший рік. Куди тільки не звертались - нарікають люди.
"Того року я ходила писала, три контрольні було, перевіряли яка в мене температура. Весь час була сімнадцять. Ніхто з того нічого не робив. А цей рік опять тої самої. Ну скільки можна терпіти, скажіть мені будь ласка", - говорить Стефанія Курій, пенсіонерка.
У компанії, яка постачає в будинок тепло, твердять - нічим зарадити не можуть. Мовляв, це не їхня проблема. Свої послуги - надають справно. Причина ж - в аварійних внутрішніх мережах. А відповідає за них управляюча компанія, на балансі якої перебуває будівля. Про те що труби давно треба міняти, тут погоджуються, ось тільки зробити це мають - самі мешканці.
"Це не другий рік проблема - це вже проблема років 4 є наявна, Але жильці думають, що це має зробити хтось, а не вони. А відповідно до чинного законодавства, люди повинні самі організуватися, зібрати збори, прийняти рішення, звернутися до відповідного управителя, аби були проведені ці ремонтні роботи", - говорить Віктор Коржак, інженер КП Міук.
Ціна такого капремонту майже півмільйона гривень. Зібрати такі кошти мешканці навряд чи зможуть. Тому все що їм залишається - сподіватися, що зима цього року буде не дуже холодна.
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