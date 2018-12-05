Окружний адмінсуд Києва заборонив розголошувати персональні дані споживачів газу. А таких у нашій країні 13 мільйонів. Заволодіти ними вже давно хочуть у "Нафтогазі".

Навіщо компанії-монополісту ця база даних? Та як на це реагують пересІчні українці? Дізнавалися наші кореспонденти.

Кому та для чого знадобилась так звана "клієнтська база" усіх споживачіі газу в Україні? Про це вже давно мріють в "Нафтогазі". Мотиви - теж доволі банальні.

"Це є монополізація ринку природнього газу". "Нафтогаз" намагається

Такі дії лобіювали в "Нафтогазі", прикриваючись переговорами з МВФ. Мовляв, ціни для населення мають бути європейськими.

"Таким чином НАК "Нафтогаз" намагається витіснити постачальників природнього газу з ринку та завести своїх власних постачальників природнього газу та отримати інформацію про споживачів для того, щоб сформувати власну базу споживачів - і диктувати відповідно свої умови", - говорить Роман Ткаченко, адвокат.

Спроба отримати доступ до персональних даних українців - для "Нафтогазу" - не в новинку. Цього разу вирішили зайти через Мінфін.

"По суті, дана постанова, яка була прийнята Кабінетом міністрів, вона була направлена на монополізацію ринку природнього газу, по-друге, на користь держави в особі НАК "Нафтогаз Україна". вона грубо порушувала права громадян України, які є фактично споживачами природнього газу в частині розповсюдження їх персональних даних третім особам", - говорить Роман Ткаченко, адвокат.

Та суд не дозволив. Не дивно. Адже тоді б призвіще, ім*я, паспортні дані, вид нерухомості, реквізити договору на поставку газу, статистика по використанню - усі персональні дані споживачів газу в Україні, а таких 13 мільйонів, були б уже далеко не... персональними. Ми опитали людей із Західної, Центральної та Східної України. Реакція - досить очікувана. Наприклад, Київ.

"Ну, незадоволений. не хотілось би, щоб моїми данними хтось користувався".1

"Я отрицательно. - А чому? - Ну зачем они будут пользоваться моими данными? Я не хочу, я против".

"Я против того. я не хочу. Це вже "Нафтогаз" хоче зірвать з нас гроші. Може штани будуть знімать з нас? Я не знаю, скільки можна тянуть. мільйонні премії собі, а з нас давай гроші. нема краю бєспрєдєлу, я не знаю, шо робити далі".

А це Львів. Місцева жителька, Уляна Фединяк, про рішення Нафтогазу дізналася із преси.

"Я ставлюся негативно, у зв'язку з тим, що збір інформаціі кожними установами які у майбутньому захочуть можливо таку саму інформацію про моі персональні дані є непропустимо", - говорить Уляна Фединяк, жителька Львова.

Оскільки я не впевнена про захист даноі інформаціі шо вона не попаде з цієі установи яка захоче в інші треті руки

Опитали ми і харків'ян. Щойно чують про ймовірні "новації", емоцій не приховують.

"Я против. Я ну не даю свое согласие и не дам. Зачем, чтоб моими данными пользовались все. И передавали их неизвестно куда и зачем. И мне скрывать нечего, и я могу сама свои данные, если я считаю нужным, дать кому надо", - говорить Ольга Тєлєгіна, жителька Харкова.

"Ну, допустим, я не знаю, в чем тут борьба состоит, мне бы очень бы не хотелось, чтобы мои данные где-то фигурировали. Т.е. я бы хотел, чтобы все это оставалось конфиденциально на самом деле. Это будет правильно, я считаю", - говорить Ігор, житель Харкова.

"Я против. Это мои личные данные как бы и с моего только разрешения должно передаваться. Так что я не согласен.".

Чи намагатиметься Нафтогаз вкотре заволодіти персональними даними українців - можна лише здогадуватися. А що достеменно відомо - зараз компанія на 75 відсотків контролює видобуток газу та монопольно посчатає блакитне паливо усім тепловикам. За словами експертів, доступ до даних споживачів ще більше посилить монополію Нафтогазу та призведе до масових відключень будинків від газопостачання.