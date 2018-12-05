Посли країн Євросоюзу ухвалили рішення про санкції проти дев'яти осіб, які відповідають за організацію виборів на непідконтрольних Україні територіях Донбасу. Затвердити перелік мають міністри закордонних справ ЄС - наступного тижня.

Що ж до санкцій у відповідь на російську агресію в Азовському морі, то це питання в Брюсселі поки що не узгодили. Олена Абрамович розкаже більше деталей.

У порядку денному сьогоднішньої зустрічі очільників Мзс країн Нато українського питання немає. Проте тема досі актуальна. Верховний представник ЄМ з питань безпеки Федеріка Могеріні перед початком засідання заявила, завтра зустрічатиметься з очільниками МЗС Росії та України. І ще раз наголосила ЄС на боці Києва.

"Ми надзвичайно стурбовані розвитком подій в Азовському морі і не тільки через напад на українців. Активність у морі суттєво сповільнилася, це стосується і кораблів, які ходять під прапорами країн ЄС. Тобто ми відчуваємо вплив на нашу економіку, це окрім безпекової ситуації", - говрить Федеріка Могеріні, верховний представник Єс із питань безпеки.

Чи готовий ЄС відповісти Росії санкціями, Могеріні не уточнила. Це питання, за її словами, досі є дискусійним.

"Як ви знаєте, для нових санкцій в Єс потрібні дві речі: міцна правова основа, і вона базується на інформації, якою обмінюються всі країни організації, і єдність цих країн. Дискусії тривають, тому поки я не буду це коментуват", - говорить Федеріка Могеріні, верховний представник ЄС із питань безпеки.

До відповіді ЄС та НАТОо напередодні закликав міністр закордонних справ України Павло Клімкін. В Альянсі провели засідання у форматі Україна-Грузія-НАТО. Угорщина цього разу не заперечувала, проте розраховувати на швидке відновлення засідань Комісії Україна-нато - не варто, заявив очільник угорського МЗС. І попередив - Будапешт блокуватиме їх проведення доки, цитую, "Україна не припинить систематичні порушення прав угорської громади".

"Поки українці не змінять своєї політики щодо національних меншин, Угорщина не змінить рішення щодо ветування засідань комісії Україна-НАТО", - говорить Петер Сійярто, глава МЗС Угорщини.

Будапешт, нагадаю, чекає від Києва змін до закону про освіту, яким українська стає обов'язковою у школах, де навчаються представники нацменшин. Дискусії з цього питання ведуться уже понад рік. І хоча напередодні Павло Клімкін запевнив, що стосунки двох країн перебувають "на висхідній траєкторії", його угорський, колега, схоже, не змінив свою думку.