Священиків Рівного допитали в СБУ [ Редактировать ]
Священики в Рівному сьогодні прийшли на допит в СБУ. Повістки отримали двадцять представників місцевих єпархій УПЦ.
Чому їх викликали, кажуть - не знають. До слідчого заходили по четверо. Першу групу допитували близько двох годин. Єпископ Пимен деталей не розкрив через заборону слідчих.
Але сказав, що спілкувалися з правоохоронцями - як свідки у кримінальних провадженнях про державну зраду та розпалювання релігійної ворожнечі. Йдеться про нібито розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів.
"Я наразі не можу надати відомості щодо особливостей досудового розслідування, оскільки в мене немає дозволу слідчого на оприлюднення відомостей", - говорить Інна Ілючок, речниця СБУ України у Рівненській області.
"Наші священники завжди служили, служать і будуть служити Богові, в першу чергу, і своєму народові народу України. І те, що інкримінується нашим священникам можна просто назвати беззаконням. Інкримінують на основі брошур, які були видані централізовано, вони ні від кого ніхто нічого не ховав. Там було пояснення розколу.Не щось протидержавне, не щось що може підривати підвалини державності", - говорить Пимен, єпископ, вікарій Рівненської єпархії.
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