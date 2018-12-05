Благодійність, про яку мало хто знає

Благодійність, про яку мало хто знає. Йдеться про безстрокову волонтерську акцію Києво-печерської Лаври. В її стінах уже тривалий час годують малозабезпечених громадян. Скільком допомогли сьогодні - дивіться в нашому матеріалі.

Зі світанку на цій кухні готують їжу. Лише чотири кухарі мають нагодувати кілька сотень людей. Утім, не за гроші - а в рамках благодійності.

Галина Філіпова - завідувач трапезної Києво-печерської Лаври

"На такой меленькой кухне готовят больше, чем на 1000 людей. Мы готовим в котлах, на рабочую трапезу тоже многое даем. Едят у нас на рабочей трапезе бездомные, те, у кого зарплата маленькая тоже прихродят. И берут с собой", - говорить Галина Філіпова, авідувач трапезної Києво-Печерської Лаври

Та здебільшого поїсти приходять літні люди. Кажуть, пенсії ледь вистачає на життя.

"Ой, там 1300, с копейками очень помогают, спасибо им".

"Очень вкусно, я часто здесь бываю, то это я возьму домой".

Києво-Печерська Лавра вже кілька років годує нужденних. Та досі про це майже ніхто не знав.

"Ми годуємо 600 людей і більше. А на свята, і на вулиці годуємо. Продукти привозять з Воронкова, і молоко і творог все привозять", - говорить Марія, працівниця кухні Києво-печерської Лаври.

Йдеться про угіддя в селі Вороньків на Київщині - завдяки яким живе монастир. Звісно, готують тут не лише для знедолених, а й для священослужителів. Проте ані за якістю, ані за порціями - їжа не відрізняється.

"Готовим тыкву. Подаем ее с яблочным пюре и с изюмом".

Готують на кухні навіть студенти.

"Учусь я в Житомире, тут прохожу практику".

Про благодійну програму знають лише ті, хто справді її потребує. Запрошують людей переважно священнослужителі.

"Ну, якщо не жаліти людей - то це мертва душа. А якщо є спывчуття. Я ж бачу, що сюди приходять люди, які цього потребують", - говорить Анна, волонтерка.

Багато хто з постійних відвідувачів теж допомагає церкві - незначними, але корисними справами.