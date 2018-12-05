День ВСУ: Порошенко наградил 200 военных (фото) [ Редактировать ]
В среду, 5 декабря, президент Петр Порошенко по случаю 27-й годовщины создания Вооруженных сил Украины вручил высокие государственные награды военнослужащим ВСУ, проявившим мужество и отвагу в защите независимости и территориальной целостности государства, сообщает пресс-служба президента.
В частности, орден Богдана Хмельницкого II степени был награжден командир механизированного батальона 24 отдельной механизированной бригады оперативного командования Запад Сухопутных войск ВСУ подполковник Роман Коренюк.
Орденом За мужество ІІІ степени был награжден офицер отдела боевой подготовки управления подготовки оперативного командования Север Сухопутных войск ВСУ майор Алексей Лисиченко.
Всего государственные награды, почетные звания и воинские звания в целом получили почти 200 человек.
Cмотрите также историю и традиции праздника.
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