Компания SpaceX не смогла успешно осуществить управляемую посадку первой ступени ракеты-носителя Falcon 9. Об этом в Twitter сообщил основатель компании Илон Маск.

"Гидравлический насос перестал работать, поэтому Falcon высадился прямо в Атлантический океан. Однако ракета не повреждена и передает данные", - написал Маск.

К ракете уже направлен спасательный корабль.

Эта ракета была запущена всего два дня назад с мыса Канаверал (штат Флорида). Она должна была доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС), а именно 2540 кг снаряжения и принадлежностей.

Это уже шестой неудачный запуск в истории компании Space X.

Сообщалось, что Илон Маск испытал Hyperloop перед открытием.