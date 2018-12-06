SpaceX не удалось осуществить посадку Falcon на МКС (видео) [ Редактировать ]
Компания SpaceX не смогла успешно осуществить управляемую посадку первой ступени ракеты-носителя Falcon 9. Об этом в Twitter сообщил основатель компании Илон Маск.
"Гидравлический насос перестал работать, поэтому Falcon высадился прямо в Атлантический океан. Однако ракета не повреждена и передает данные", - написал Маск.
К ракете уже направлен спасательный корабль.
Эта ракета была запущена всего два дня назад с мыса Канаверал (штат Флорида). Она должна была доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС), а именно 2540 кг снаряжения и принадлежностей.
Это уже шестой неудачный запуск в истории компании Space X.
Сообщалось, что Илон Маск испытал Hyperloop перед открытием.
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