США направлять свій корабель у Чорне море [ Редактировать ]
Через агресивні дії Росії Сполучені Штати готуються направити свій корабель у Чорне море. Про це повідомив CNN із посиланням на власні джерела.
За інформацією телеканалу, військові попросили Держдепартамент сповістити Туреччину про свої плани. У Держдепі журналістам розповіли: американський 6 флот готовий допомогти там, де є труднощі.
Його кораблі постійно проводять оборонні операції у міжнародних водах і повітряному просторі Чорного моря.
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