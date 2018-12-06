Через агресивні дії Росії Сполучені Штати готуються направити свій корабель у Чорне море. Про це повідомив CNN із посиланням на власні джерела.

За інформацією телеканалу, військові попросили Держдепартамент сповістити Туреччину про свої плани. У Держдепі журналістам розповіли: американський 6 флот готовий допомогти там, де є труднощі.

Його кораблі постійно проводять оборонні операції у міжнародних водах і повітряному просторі Чорного моря.