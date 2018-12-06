Мілітаризація Криму Росією - загроза безпеці усієї Європи - Єльченко [ Редактировать ]
Мілітаризація Криму Росією не лише проблема України. Це загроза безпеці усієї Європи, - заявив Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко під час брифінгу в Нью-Йорку.
На його думку, анексований півострів Москва використовує як військову базу і через нього намагається поширювати свій вплив. Агресивні дії Росії в Азовському морі обговорять також під час Ради ЄС. Засідання відбудеться 10 грудня.
Міністри закордонних справ країн ЄС також планують провести неформальний обід із очільником українського МЗС Павлом Клімкіним.
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