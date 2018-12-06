Під час облави його затримали разом із клієнтами

У Запоріжжі викрили поліцейського, який організував наркопритон. 29-річний оперативник сам вживав метамфетамін та продавав іншим.

Під час облави його затримали разом із клієнтами, серед них був ще один правоохоронець, а також працівник слідчого ізолятора та військовий ЗСУ. В помешканні силовики виявили ще й цілий арсенал: снайперську гвинтівку, різноманітні пістолети та сотні набоїв.

Проти капітана поліції порушили справи за збут наркотиків та незаконне зберігання зброї.