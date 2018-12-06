У Запоріжжі викрили поліцейського-наркоторгівця [ Редактировать ]
У Запоріжжі викрили поліцейського, який організував наркопритон. 29-річний оперативник сам вживав метамфетамін та продавав іншим.
Під час облави його затримали разом із клієнтами, серед них був ще один правоохоронець, а також працівник слідчого ізолятора та військовий ЗСУ. В помешканні силовики виявили ще й цілий арсенал: снайперську гвинтівку, різноманітні пістолети та сотні набоїв.
Проти капітана поліції порушили справи за збут наркотиків та незаконне зберігання зброї.
по теме
На Херсонщині вилучили марихуани на 2 млн гривень
Марихуани на майже 2 мільйони гривень вилучили поліцейські на Херсонщині. Елітні сорти конопель ділки вирощували в орендованому будинку
На Запоріжжі СБУ викрила організоване угруповання
Зловмисники шантажували людей та вимагали у них гроші. Начальник одного з райвідділків поліції та двоє його колишніх колег розміщували в інтернеті оголошення про надання інтимних послуг через підставну особу
В Італії затримали "хрещеного батька" сицилійської мафії (відео)
Разом з ватажком "Коза Ностри" до поліції забрали ще 45 кримінальних авторитетів
Житель Запорожья набросился на полицейских с бензопилой (фото)
Мужчина с бензопилой оказал сопротивление запорожским полицейским
Нацполіція спільно з Інтерполом викрили міжнародне угруповання грабіжників
Національна поліція України спільно з Інтерполом викрили міжнародне угруповання, яке пограбувало банки в семи країнах світу. Його ватажки - троє вихідців з України з американським громадянством