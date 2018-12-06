У розшматованій війною країні зберігся один повноцінний колектив

Національний сирійський театр тіней відтепер під захистом ЮНЕСКО. Організація визнала це традиційне мистецтво культурним надбанням людства.

У розшматованій війною країні зберігся один повноцінний колектив. Його керівник покладає на міжнародну підтримку великі надії.

Радісну новину трупа відзначила виставою, яка зібрала повну залу глядачів.