Національний сирійський театр тіней визнали культурним надбанням людства [ Редактировать ]
Національний сирійський театр тіней відтепер під захистом ЮНЕСКО. Організація визнала це традиційне мистецтво культурним надбанням людства.
У розшматованій війною країні зберігся один повноцінний колектив. Його керівник покладає на міжнародну підтримку великі надії.
Радісну новину трупа відзначила виставою, яка зібрала повну залу глядачів.
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