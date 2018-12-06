Невероятная история: женщина родила ребенка после пересадки органа от мертвого донора [ Редактировать ]
В Бразилии, в городе Сан-Паулу женщина с пересаженной от умершего донора маткой родила здорового ребенка. Об этом сообщает ВВС.
32-летняя женщина родилась без матки из-за редкой болезни - синдрома Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера, от которого страдает только каждая 4 500 женщина в мире. Сначала она отказалась от трансплантации, но потом решилась. Ее донором стала 45-летняя мать троих детей, которая умерла от инсульта.
Женщина забеременела методом искусственного оплодотворения через семь месяцев после операции. Она родила девочку 14 декабря 2017 года в Сан-Паулу. Врачи применили кесарево сечение. После родов они удалили матку, чтобы женщине больше не пришлось пить лекарства от отторжения.
Через год медики выяснили, что мать и ребенок здоровы. Теперь медики планируют провести трансплантацию матки от мертвого донора еще как минимум два раза.
Напомним, сообщали что впервые в истории родились "генетически отредактированные" дети.
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