В Харькове произошла стрельба в супермаркете. Мужчина напал с ножом на полицейского, в результате чего правоохранитель вынужден был отрыть огонь в ответ. Инцидент произошел 5 декабря в супермаркете "Рост", сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Охрана магазина заподозрила посетителя в краже и вызвала Государственную службу охраны (ГСО). Когда на место прибыл сотрудник полиции охраны, он предложил мужчине подождать наряда полиции. В служебном помещении подозреваемый в краже посетитель супермаркета неожиданно набросился на ГСО-шника с ножом и ранил. Сотрудник полиции охраны в ответ открыл огонь из пистолета и попал в мужчину.

Обоих пострадавших "Скорая помощь" госпитализировала в больницу. 24-летний нападавший вскоре скончался. Состояние здоровья 25-летнего полицейского медики оценивают как стабильное. Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений. В пресс-службе полиции пока не комментируют происшествие.

На днях в Молдове возле посольства Польши произошла стрельба.