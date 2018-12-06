Женщина обнаружила тело маленького сына в стиральной машинке [ Редактировать ]
В городе Елизово (Камчатка) 9-летний ребенок задохнулся в запертой стиральной машинке, сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ. Трагедия произошла 4 декабря.
Вернувшись домой женщина обнаружила тело своего сына в запертой машинке. Следов насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. По предварительным данным экспертизы школьник умер в результате асфиксии
Фото: Daily News
На теле обнаружены телесные повреждения, возможно, образовавшиеся в результате взаимодействия с выступающими частями барабана стиральной машинки, заявили следователи.
Такие жуткие случаи происходят нередко. На днях жительница Херсона обнаружила в диване тело отца.
по теме
В Днепре учительница умерла во время урока
В какой-то момент она потеряла сознание и умерла прямо на уроке
Мужчина застрелил сына из-за отказа в сексе
Молодой человек был арестован по обвинению в убийстве собственного сына
В школе Олега Табакова обнаружили труп
В здании известной Московской театральной школы Олега Табакова обнаружили бездыханное тело женщины
Одесситка инсценировала похищение семимесячной дочери
В Одессе женщина инсценировала похищение своей семимесячной дочери с целью избавиться от нее
Умерла известная журналистка
21 ноября скончалась обозреватель и сооснователь "Новой газеты"