В городе Елизово (Камчатка) 9-летний ребенок задохнулся в запертой стиральной машинке, сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ. Трагедия произошла 4 декабря.

Вернувшись домой женщина обнаружила тело своего сына в запертой машинке. Следов насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. По предварительным данным экспертизы школьник умер в результате асфиксии

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На теле обнаружены телесные повреждения, возможно, образовавшиеся в результате взаимодействия с выступающими частями барабана стиральной машинки, заявили следователи.

Такие жуткие случаи происходят нередко. На днях жительница Херсона обнаружила в диване тело отца.