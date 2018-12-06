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Экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе перенес операцию и продолжает находиться в критическом состоянии. Об этом сообщил врач больницы в Квебеке Алексис Тарджон.

"Стивенсон перенес операцию в ночь с субботы на воскресенье и после этого был помещен в отделение интенсивной терапии. Он перенес серьезную черепно-мозговую травму. В сложившихся обстоятельствах, его положение считается стабильным, но оно критическое и требует дыхательной помощи, глубокой седации и специального неврологического мониторинга. Давать долгосрочные прогнозы слишком рано.

Семья Стивенсона благодарна всем за письма с поддержкой. Они хотят находиться возле его кровати и просит всех уважать их приватность", - сказал Тарджон.

Напомним, что в 11 раунде Александр Гвоздик отправил Стивенсона в тяжелейший нокаут, после чего боксер был срочно госпитализирован. Позднее были опубликованы "cкандальные" судейские записки поединка.