Известную актрису поймали за поцелуем с девушкой (фото) [ Редактировать ]
Знаменитая голливудская актриса Хлоя Морец удивила целую армию свою поклонников - на днях актрису заметили в объятиях американской 27-летней модели Кейт Харрисон. Парочку застали за поцелуями в Малибу, пишет "Сегодня".
Фото: из открытых источников
Отметим, что Морец, которую недавно заподозрили в романе с 26-летним актером Диланом О'Брайеном, сыграла главную роль в недавно вышедшем на экраны фильме о девушке с нетрадиционной ориентацией "Неправильное воспитание Кэмерон Пост".
В сети некоторые поклонники Хлои уверены, что таким образом актриса привлекает внимание к фильму, другие же отмечают, что Морец действительно увлеклась девушками.
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