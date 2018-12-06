Знаменитая голливудская актриса Хлоя Морец удивила целую армию свою поклонников - на днях актрису заметили в объятиях американской 27-летней модели Кейт Харрисон. Парочку застали за поцелуями в Малибу, пишет "Сегодня".

Фото: из открытых источников

Отметим, что Морец, которую недавно заподозрили в романе с 26-летним актером Диланом О'Брайеном, сыграла главную роль в недавно вышедшем на экраны фильме о девушке с нетрадиционной ориентацией "Неправильное воспитание Кэмерон Пост".

В сети некоторые поклонники Хлои уверены, что таким образом актриса привлекает внимание к фильму, другие же отмечают, что Морец действительно увлеклась девушками.

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