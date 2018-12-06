Новый год уже совсем близко, а это значит, что самое время подумать о праздничном столе. Некоторыми продуктами стоит запастись заранее. Давайте разберемся, во сколько обойдется скромный традиционный новогодний стол на четырех человек в конце 2018 года.

Стандартный набор продуктов на праздничном столе:

Шампанское Запеченная курица Бутерброды с красной икрой Холодец "Шуба" "Оливье" Мандарины Конфеты

Рецепт и стоимость салата "Оливье"

Берем самый доступный:

отварной картофель - 600 г,

отварная морковь - 250 г,

лук - 200 г,

вареная колбаса - 600 г,

яйца - 8 шт,

соленые огурцы - 500 г,

консервированный зеленый горошек - жестянка 425 г,

майонез - упаковка 300 г,

соль по вкусу.

По средним в Украине ценам, мы платим: отварной картофель - 6,5 грн за килограмм, или 3,9 грн за 600г, отварная морковь - 12,1грн кг, или 3 грн за 250г, лук - 10 , 5 грн за килограмм, или 2,1 грн за 200 г, вареная колбаса - 91,2 грн за килограмм, или 54,7 грн по 600 г, яйца - 24,9 грн за десяток, или 19,9 грн по 8 шт.

На консервацию и майонез из семейного бюджета мы потратим: на солено-маринованные огурцы - 35,2 грн за 500 г баночку, консервированный зеленый горошек - 32,4 грн за 425 г банку, майонез - 15 грн за 300 г упаковку.

То есть в 2018 году, приготовления почти 3 кг салата "Оливье" обойдется в 166,2 грн. За год салат "Оливье" подорожал на 36 грн, или почти на 28%.

Таким образом, стоимость салата "Оливье" в 2018 году получается - 166 гривен 20 копеек.

Рецепт и стоимость салата "Шуба"

Для приготовления шубы нам потребуется:

Сельдь - 2 шт.

Лук - 200 гр.

Морковь - 250 гр

Яйца - 5 шт.

Свекла - 200 гр

Майонез - 300 гр

Таким образом, стоимость салата "Шуба" в 2018 году получается - 110 гривен 58 копеек.

Также предлагаем запечь в духовке курицу. Стоимость этого блюда составит 85 грн.

Ни один Новый год не обходится без бутербродов с красной икрой. Средняя стоимость баночки икры составляет 192 гривны, добавим стоимость пачки масла - 42 гривны и багет - 12 гривен. Таким образом, в этом году на них уйдет примерно 246 гривен.

Рецепт и стоимость "Холодца"

Следующим блюдом для приготовления мы выбрали "Холодец". Давайте рассмотрим, что нам для этого понадобиться:

Свинина - 800 гр

Говядина - 800 гр

Морковь - 200 гр

Лук - 200 гр

Таким образом, стоимость блюда "Холодец" в 2018 году получается - 200 гривен 30 копеек.

Дополним новогодний стол шампанским, фруктами и конфетами.

По итогу получаем:

Таким образом, стоимость минимального новогоднего стола в конце 2018 года составит 1281 гривну 28 копеек.

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