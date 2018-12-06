Новый год-2019: во сколько обойдется скромный праздничный стол (инфографика) [ Редактировать ]
Новый год уже совсем близко, а это значит, что самое время подумать о праздничном столе. Некоторыми продуктами стоит запастись заранее. Давайте разберемся, во сколько обойдется скромный традиционный новогодний стол на четырех человек в конце 2018 года.
Стандартный набор продуктов на праздничном столе:
- Шампанское
- Запеченная курица
- Бутерброды с красной икрой
- Холодец
- "Шуба"
- "Оливье"
- Мандарины
- Конфеты
Рецепт и стоимость салата "Оливье"
- Берем самый доступный:
- отварной картофель - 600 г,
- отварная морковь - 250 г,
- лук - 200 г,
- вареная колбаса - 600 г,
- яйца - 8 шт,
- соленые огурцы - 500 г,
- консервированный зеленый горошек - жестянка 425 г,
- майонез - упаковка 300 г,
- соль по вкусу.
По средним в Украине ценам, мы платим: отварной картофель - 6,5 грн за килограмм, или 3,9 грн за 600г, отварная морковь - 12,1грн кг, или 3 грн за 250г, лук - 10 , 5 грн за килограмм, или 2,1 грн за 200 г, вареная колбаса - 91,2 грн за килограмм, или 54,7 грн по 600 г, яйца - 24,9 грн за десяток, или 19,9 грн по 8 шт.
На консервацию и майонез из семейного бюджета мы потратим: на солено-маринованные огурцы - 35,2 грн за 500 г баночку, консервированный зеленый горошек - 32,4 грн за 425 г банку, майонез - 15 грн за 300 г упаковку.
То есть в 2018 году, приготовления почти 3 кг салата "Оливье" обойдется в 166,2 грн. За год салат "Оливье" подорожал на 36 грн, или почти на 28%.
Рецепт и стоимость салата "Шуба"
Для приготовления шубы нам потребуется:
- Сельдь - 2 шт.
- Лук - 200 гр.
- Морковь - 250 гр
- Яйца - 5 шт.
- Свекла - 200 гр
- Майонез - 300 гр
Также предлагаем запечь в духовке курицу. Стоимость этого блюда составит 85 грн.
Ни один Новый год не обходится без бутербродов с красной икрой. Средняя стоимость баночки икры составляет 192 гривны, добавим стоимость пачки масла - 42 гривны и багет - 12 гривен. Таким образом, в этом году на них уйдет примерно 246 гривен.
Рецепт и стоимость "Холодца"
Следующим блюдом для приготовления мы выбрали "Холодец". Давайте рассмотрим, что нам для этого понадобиться:
- Свинина - 800 гр
- Говядина - 800 гр
- Морковь - 200 гр
- Лук - 200 гр
Дополним новогодний стол шампанским, фруктами и конфетами.
По итогу получаем:
Смотрите также программу праздничных мероприятий Киева на Новый год.
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