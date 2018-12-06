"Это самая настоящая любовь": Ани Лорак умилила поклонников (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Ани Лорак поделилась в Instagram черно-белым снимком с семилетней дочерью Софией Налчаджиоглу.
На фото дочь артистки целует ее в щеку. Теплый кадр матери с ребенком растрогал поклонников исполнительницы.
Фото: Instagram
"Какое же тепло исходит от этой фотографии", "Вот она - самая искренняя и настоящая любовь", "Очень теплая и душевная фотография", "Это настоящая любовь", "Какая нежность! Мамина радость", - пишут пользователи сети.
Звезды шоу-бизнеса часто попадают под шквал критики своих поклонников. На днях пользователи сети назвали Ани Лорак "жертвой ботокса и пластики".
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