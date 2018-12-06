Украинская певица Ани Лорак поделилась в Instagram черно-белым снимком с семилетней дочерью Софией Налчаджиоглу.

На фото дочь артистки целует ее в щеку. Теплый кадр матери с ребенком растрогал поклонников исполнительницы.

Фото: Instagram

"Какое же тепло исходит от этой фотографии", "Вот она - самая искренняя и настоящая любовь", "Очень теплая и душевная фотография", "Это настоящая любовь", "Какая нежность! Мамина радость", - пишут пользователи сети.

Звезды шоу-бизнеса часто попадают под шквал критики своих поклонников. На днях пользователи сети назвали Ани Лорак "жертвой ботокса и пластики".