Под Черниговом 59-летний охранник Днестровской гидроэлектростанции застрелился во время дежурства. Мужчина совершил самоубийство 5 декабря в Новоднестровске, сообщает gazeta.ua.

Охранник застрелился из табельного пистолета "Форт-17". Погибший был жителем села Васильевка Сокирянского района. С места происшествия эксперты изъяли пистолет, пулю и гильзу. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Следователи обратились в суд с ходатайством о назначении ряда экспертиз. Проводится досудебное расследование.

Ранее девочка-подросток покончила с собой на глазах у друзей.