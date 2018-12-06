Под Черниговом мужчина застрелился на работе [ Редактировать ]
Под Черниговом 59-летний охранник Днестровской гидроэлектростанции застрелился во время дежурства. Мужчина совершил самоубийство 5 декабря в Новоднестровске, сообщает gazeta.ua.
Охранник застрелился из табельного пистолета "Форт-17". Погибший был жителем села Васильевка Сокирянского района. С места происшествия эксперты изъяли пистолет, пулю и гильзу. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Следователи обратились в суд с ходатайством о назначении ряда экспертиз. Проводится досудебное расследование.
Ранее девочка-подросток покончила с собой на глазах у друзей.
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