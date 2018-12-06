У Чернівцях започаткували соціальну кухню для малозабезпечених [ Редактировать ]
В Чернівцях волонтери та містяни вирішили допомогти тим, кому в житті непереливки. Тепер вони щодня годують теплими обідами малозабезпечених та самотніх.
Про незвичайний соціальний експеримент - дивіться далі.
Щодня цей ресторан - у середмісті Чернівців - перетворюється на справжню соціальну кухню. Супом, гарнірами та свіжою випічкою пригощають тих, хто опинився в скруті.
"Суп з цвітною капустою - смачний дуже. М'ясо з грибним фаршем, там і яєчко є, і морковочка - дуже смачно", - говорить пенсіонерка.
Опікуються справою волонтери з Німеччини. На обід для однієї людини виділяють по 50 гривень.
"Одночасно, сьогодні, більше 35 людей. Ми бачили менше людей - несуть додому своїм рідним, які не можуть піднятися з ліжка. Але головне - не поїсти тут. Бачимо - людина, яка вийшла з хати, вона одягнулася краще, можливо. Настроїла себе для спілкування, пройтися по місту - це корисно", - запевняє Людвіг Маркуляк, представник громадської організації.
Ідею соціальної кухні підтримали й священики. Щодня від 12 до 14 години готують обіди. Зазвичай, це суп або борщ, каша з м'ясом, салат, компот або чай. Гроші на харчі жертвують парафіяни. Єдина умова - людина, котра приходить поїсти, має бути тверезою.
"Ми поставили собі за мету - щоб це був повноцінний обід. Я часто харчуюся тим самим, що і вони. Чому? Щоби дати людині хоч раз в день відчути, що вона людина. Не просто "перше чи булочка", чи щось інше", - говорить отець Любомир Іваночко, священнослужитель.
Першими пообідати приходять пенсіонери. Кажуть: усе поживно та смачно.
"Смачно, дуже гарно, дуже добре. Дуже все тут гарно".
А от тим, хто самостійно не може прийти на обід, - волонтери розвозять харчі додому.
"На друге - у нас голубці і також є грибний крем-суп. В нас люди щирі, відкриті. Вони дякують", - говорить Тетяна Добель, приватний підприємець.
Коли розпочинали акцію, - кажуть волонтери, - навіть не думали, що в місті стільки людей потребують допомоги. Тож закликають місцевих підприємців долучатися до ідеї.
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