У Дніпрі смачними обідами забезпечили тварин у притулках. Чотирилапим вирішили віддавати залишки їжі зі шкільних їдалень. Щодня збирають понад 200 літрів.

Чим поповнився раціон тварин і чи задоволені вони новим меню - дивіться далі.

У цьому притулку для тварин живуть дев'ятеро коней, віслюк, лис та навіть єноти. Однак найбільше тут бродячих собак - 200 дорослих та 50 цуценят.

До прихистку тварини потрапляють з вулиці. Ними тут опікуються волонтери - прибирають у вольєрах та годують.

"Два раза кормежка - 2 ванны, 3 кастрюли. Ну, я вам так, по объемам могу рассказать: 2 мешка зерна, плюс хлеб, все такое прилегающее. Мясное есть, раза 3-4 в неделю обязательно. Тем более, зима на носу", - розповідає Микола Рибальченко, волонтер.

Харчами забезпечують небайдужі фермери, бізнесмени та люди, які живуть поблизу. Нещодавно навчальні заклади теж погодилися віддавати притулку залишки шкільних обідів. За ними щодня їздять волонтери.

"Размер абсолютно разный. Где-то получается 10 литров, где-то наготовлено, объявили карантин. Так как мы не можем выдавать на следующий день приготовленное сегодня, естественно - мы это списываем по актам списания. Они приезжают, собирают все в тары и везут, кормят животных", - розповідає Тетяна Пономарчук, представник постачальника шкільного харчування.

Волонтери кажуть, тепер меню чотирилапих стало суттєво різноманітнішим, навіть м'ясо щодня є. Та головне для притулку - економія. Аби прогодувати всіх вихованців, потрібно щонайменше 40 тисяч гривень щомісяця. Окрім закупівлі продуктів, притулок сплачує ще й рахунки за електроенергію та газ.

"Мы экономим на приготовлении каши, на газе, электричестве, на покупке каши, на покупке мясного - это большой расход. Если мы его покроем, то тысяч на 20 в месяц - мы просто сократим этот расход приюту. Останется только транспортный расход", - говорить Олена Русіна, директор притулку.

Поки що віддавати залишки обідів погодилися 15 шкіл. Волонтери сподіваються, що до такої ініціативи долучаться й інші навчальні заклади. А на заощаджені гроші планують щеплювати тварин.