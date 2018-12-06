Жителям знищеного вогнем американського міста Парадайз дозволили відвідати свої втрачені будинки.

Люди сподіваються знайти на згарищі хоча б якісь вцілілі речі. Та міркують, як домагатимуться компенсації за зруйновані оселі, і як відновлюватимуть житла.

Найсмертоносніша пожежа в історії США в листопаді спопелила в каліфорнійському містечку 14 тисяч будівель. Жертвами стихії стали 85 людей, ще майже два десятки досі вважають зниклими безвісти.