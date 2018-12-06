Жителям Каліфорнії дозволили оглянути втрачені будинки [ Редактировать ]
Жителям знищеного вогнем американського міста Парадайз дозволили відвідати свої втрачені будинки.
Люди сподіваються знайти на згарищі хоча б якісь вцілілі речі. Та міркують, як домагатимуться компенсації за зруйновані оселі, і як відновлюватимуть житла.
Найсмертоносніша пожежа в історії США в листопаді спопелила в каліфорнійському містечку 14 тисяч будівель. Жертвами стихії стали 85 людей, ще майже два десятки досі вважають зниклими безвісти.
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