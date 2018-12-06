Уряд сприятиме фінансуванню та оснащенню військових - Володимир Гройсман [ Редактировать ]
Українська армія увійшла до десятки найпотужніших в Європі і до тридцятки найсильніших у світі - заявив прем'єр Володимир Гройсман. І додав - це свідчить про те, що країна рухається в правильному напрямку.
Прем'єр наголосив, що наступним кроком має бути закріплений у Конституції курс на членство в НАТО. А уряд, у свою чергу, сприятиме фінансуванню та оснащенню військових.
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