Українська армія увійшла до десятки найпотужніших в Європі і до тридцятки найсильніших у світі - заявив прем'єр Володимир Гройсман. І додав - це свідчить про те, що країна рухається в правильному напрямку.

Прем'єр наголосив, що наступним кроком має бути закріплений у Конституції курс на членство в НАТО. А уряд, у свою чергу, сприятиме фінансуванню та оснащенню військових.