Триденний флешмоб зі здачі крові влаштували в Миколаєві. Медики хочуть поповнити запаси на випадок воєнних дій. Нестачі в донорах на місцевій станції переливання крові не було ніколи, а цими днями - навіть довелося працювати за подовженим графіком.

Марина Михайловська продовжить.

Від самого ранку на станції переливання крові в Миколаєві - черга. Сергій - військовий, кров здавав уже близько 30 разів. Підтримати донорську акцію без вагань погодився і тепер. Адже в умовах воєнної загрози це вкрай важливо. Сьогодні прийшов сам і привів друзів.

"Мне сообщило командование, что идет акция, что желательно сдать кровь. Я согласился. Раньше по акции здесь не участвовал, но когда был студентом - часто сдавал кровь", - розповідає Сергій, військовий інструктор.

А от Марія прийшла здавати кров удруге в житті. Уперше робила це для свого чоловіка. Тепер сподівається, що допоможе врятувати життя й іншим.

"Жизнь длинная. Мало ли кому, что завтра понадобится. Никто не может знать, что будет завтра со мной. Каждый может попасть в такую ситуацию. Если я могу, то почему нет", - переконана Марія Чеховська, учасниця акції.

За словами головного лікаря Миколаївської станції переливання крові, наразі на поточні потреби медичних закладів міста та області крові в банку достатньо. Акцію оголосили, щоб створити недоторканий запас і бути готовими на випадок воєнних дій. Адже Миколаївщина - одна з тих областей, у яких наразі оголошено воєнний стан.

"Запасы у нас достаточные - даже на случай непредвиденных состояний, но все равно - пополняем банк, потому что лишней крови не бывает, она всегда востребована", - повідомив Валерій Чиняков, головний лікар Миколаївської обласної станції переливання крові.

Військові та медики - перші, хто відгукнувся на заклик допомогти в поповненні Миколаївського банку крові. Донорська процедура разом з підготовкою займає близько години. Флешмоб оголосили на 3 дні, втім, імовірно, що він триватиме і наступного тижня - через надто велику кількість охочих навіть подовжили час прийому.