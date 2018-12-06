Жителі Миколаєва влаштували донорський флешмоб [ Редактировать ]
Триденний флешмоб зі здачі крові влаштували в Миколаєві. Медики хочуть поповнити запаси на випадок воєнних дій. Нестачі в донорах на місцевій станції переливання крові не було ніколи, а цими днями - навіть довелося працювати за подовженим графіком.
Марина Михайловська продовжить.
Від самого ранку на станції переливання крові в Миколаєві - черга. Сергій - військовий, кров здавав уже близько 30 разів. Підтримати донорську акцію без вагань погодився і тепер. Адже в умовах воєнної загрози це вкрай важливо. Сьогодні прийшов сам і привів друзів.
"Мне сообщило командование, что идет акция, что желательно сдать кровь. Я согласился. Раньше по акции здесь не участвовал, но когда был студентом - часто сдавал кровь", - розповідає Сергій, військовий інструктор.
А от Марія прийшла здавати кров удруге в житті. Уперше робила це для свого чоловіка. Тепер сподівається, що допоможе врятувати життя й іншим.
"Жизнь длинная. Мало ли кому, что завтра понадобится. Никто не может знать, что будет завтра со мной. Каждый может попасть в такую ситуацию. Если я могу, то почему нет", - переконана Марія Чеховська, учасниця акції.
За словами головного лікаря Миколаївської станції переливання крові, наразі на поточні потреби медичних закладів міста та області крові в банку достатньо. Акцію оголосили, щоб створити недоторканий запас і бути готовими на випадок воєнних дій. Адже Миколаївщина - одна з тих областей, у яких наразі оголошено воєнний стан.
"Запасы у нас достаточные - даже на случай непредвиденных состояний, но все равно - пополняем банк, потому что лишней крови не бывает, она всегда востребована", - повідомив Валерій Чиняков, головний лікар Миколаївської обласної станції переливання крові.
Військові та медики - перші, хто відгукнувся на заклик допомогти в поповненні Миколаївського банку крові. Донорська процедура разом з підготовкою займає близько години. Флешмоб оголосили на 3 дні, втім, імовірно, що він триватиме і наступного тижня - через надто велику кількість охочих навіть подовжили час прийому.
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